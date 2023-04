© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Pakistan: arrestato il leader dei separatisti del Belucistan - Le autorità del Pakistan hanno arrestato oggi Gulzar Imam, noto anche con il nome di Shambay, fondatore e leader dell’Esercito nazionalista beluci (Bna), il principale gruppo separatista attivo nella provincia sud-occidentale del Belucistan. Lo ha reso noto in un comunicato l’ufficio stampa delle forze armate, che definisce Shambay come “un obiettivo di alto valore con sospetti legami con agenzie d’intelligence ostili al Pakistan” (a questo proposito, si fa riferimento a visite condotte in India e in Afghanistan). L’uomo, si legge nel documento, è stato arrestato “al termine di un’operazione eseguita meticolosamente, sulla base di un’innovativa e attenta pianificazione durata per mesi”. Non viene chiarito, tuttavia, dove sia avvenuto l’arresto. Il Bna è nato dalla fusione di due principali gruppi separatisti: l’Esercito repubblicano baluci e l’Esercito unito baluci. Secondo le forze armate di Islamabad, la formazione è stata coinvolta in decine di attacchi terroristici nel Paese, molti dei quali, in particolare negli ultimi anni, contro obiettivi legati agli interessi della Cina, che nella provincia del Belucistan ha importanti interessi economici (tra tutti il porto di Gwadar, costruito con i finanziamenti della Nuova via della seta). (segue) (Res)