- Myanmar: giovane attivista condannato a 34 anni di carcere - Il tribunale di Monywa, nella regione birmana di Sagaing, ha condannato a 34 anni di carcere Wai Moe Naing, leader degli studenti militanti contro la giunta militare salita al potere con un colpo di Stato nel febbraio del 2021. Lo ha detto a “Radio Free Asia” il presidente dell’Unione degli studenti dell’Università di Monywa, Shin Thant, secondo cui Wai Moe Naing è “in buona salute e ha spirito positivo”. Il giovane era già stato condannato a dodici anni di carcere in precedenza, ma dovrà probabilmente scontare solo la più lunga delle pene detentive comminategli. “Ha inviato un messaggio ai suoi compagni fuori dal carcere, chiedendo loro di essere pazienti e forti”, ha aggiunto Shin Thant. La condanna è il risultato di 20 di anni di carcere per furto, tre anni per insurrezione, un anno per possesso di armi letali, un anno per aggressione e tre anni per incitamento all’ammutinamento. Su Wai Moe Naing pendono tuttavia altri due capi d’imputazione per l’uccisione di due agenti di polizia e per sedizione. Lo studente ha guidato le proteste anti-regime a Monywa dopo il colpo di Stato di due anni fa. (segue) (Res)