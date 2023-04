© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Myanmar: 10 mila birmani fuggiti in Thailandia negli ultimi 2 giorni - Circa 10 mila cittadini birmani sono fuggiti in Thailandia negli ultimi due giorni a causa dei combattimenti in corso nell’area di Shwe Kokko, città controllata da una divisione dell’esercito e sede di numerosi casino di proprietà cinese. Lo hanno reso noto le autorità di Bangkok, spiegando che si tratta di uno degli esodi più consistenti dall’inizio della crisi in Myanmar, dopo il colpo di Stato militare del primo febbraio 2021 che ha deposto l’allora consigliera di Stato Aung San Suu Kyi. Gli scontri al confine con la Thailandia si sono intensificati negli ultimi giorni, dopo che l’Esercito nazionale di liberazione Karen (Knla), gruppo armato etnico schierato al fianco delle forze anti-golpiste, ha lanciato una serie di attacchi contro avamposti militari a Shwe Kokko. Secondo fonti della milizia citate dall’emittente britannica “Bbc”, circa 85 persone sono morte su entrambi i lati del fronte. Migliaia di residenti hanno lasciato le proprie abitazioni per rifugiarsi in scuole, monasteri e fabbriche. Quest’oggi il Knla ha anche annunciato la chiusura per due settimane dell’autostrada Myawaddy-Kawkareik Asia, uno dei principali collegamenti lungo la frontiera. In città, invece, le Forze della guardia di frontiera, controllate dalla giunta militare, sono state disposte a protezione dei casino e invitano i residenti a restare in casa. (Res)