Speciale scuola: Salvini su maestra sospesa, siamo alla follia

23 luglio 2021

- "Siamo alla follia. Buona Santa Pasqua a questa maestra, un abbraccio ai suoi bambini". Lo afferma su Facebook il vicepremier e ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti, Matteo Salvini, in merito alla notizia della maestra, in Sardegna, sospesa per 20 giorni per avere fatto recitare l'Ave Maria in classe ed aver fatto realizzare ai bambini un rosario. (Rin)