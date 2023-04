Speciale scuola: a Elini decolla l'insegnamento della lingua inglese nella scuola dell'Infanzia

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le parole e i suoni di altri popoli risuonano tra i banchi della scuola a Elini, la lingua inglese diventa occasione di esperienza ludica e creativa. L’incontro e la conoscenza di altre culture accompagna lo sviluppo cognitivo del bambino. E’ questa la dimensione del “Progetto Lingua Inglese” avviato all’inizio dell’anno scolastico e portato avanti dai bambini dai 3 ai 5 anni di età. Secondo le Indicazioni Nazionali 2012 (testo di riferimento unico per tutte le scuole autonome che sostituisce quelli che, un tempo, si chiamavano “programmi ministeriali”), anche se non è previsto l’insegnamento dell’inglese nella Scuola dell’Infanzia, sono presenti diversi riferimenti sull’importanza di un’esposizione a più lingue per gli scolari. Ad esempio l’apprendimento dell’inglese, permette all’alunno di sviluppare una competenza pluriculturale e di acquisire i primi strumenti utili ad esercitare la cittadinanza attiva nel contesto in cui vive. (Rsc)