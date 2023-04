Sardegna: progetto Aria, Giunta regionale approva accordo di programma (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “L’accordo – ha aggiunto Solinas - rappresenta un importante passo in avanti nella riconversione della miniera di Seruci, sito ideale per la realizzazione del progetto, e il completamento delle opere necessarie alla produzione di isotopi destinati alla ricerca. Parliamo di un’infrastruttura unica nel suo genere e di un progetto che ha riscosso grande interesse anche negli Stati Uniti. Inoltre la realizzazione di una seconda colonna, già prevista, per la distillazione di altri isotopi, oltre all’Argon, potrà garantire un maggiore volume d’attività e ulteriori ambiti applicativi in campo scientifico”. (Rsc)