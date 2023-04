Montenegro: Corte costituzionale non si pronuncia sul decreto scioglimento Parlamento

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Corte costituzionale del Montenegro non si è pronunciata sulla costituzionalità del decreto sullo scioglimento del Parlamento, emesso dall’ex presidente del Paese, Milo Djukanovic, lo scorso 17 marzo. Lo ha annunciato lo stesso organo di Stato. La decisione non è stata presa poiché non è stata ottenuta la maggioranza prevista dalla Costituzione. I membri della maggioranza parlamentare avevano presentato alla Corte costituzionale un'iniziativa di controllo sulla costituzionalità della decisione del presidente di sciogliere il Parlamento. Djukanovic aveva emesso il decreto dopo la scadenza del termine utile per la formazione del governo e aveva indetto le elezioni parlamentari straordinarie, che sono previste nel Paese balcanico il prossimo 11 giugno.(Seb)