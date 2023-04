Francia: omicidio Samuel Paty, antiterrorismo chiede rinvio a giudizio per 14 persone

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La Procura francese dell'antiterrorismo (Pnat) ha richiesto il rinvio a giudizio per 14 persone nell'ambito dell'inchiesta sull'uccisione di Samuel Paty, professore sgozzato fuori Parigi nell'ottobre del 2020 per aver mostrato delle vignette di Maometto in classe. Lo riferiscono i media locali citando fonti vicine al dossier. L'accusa di complicità nell'omicidio terroristico è stata richiesta solamente per due amici dell'assassino Abdoullakh Anzorov. A questi si aggiungono sei studenti e sei adulti giudicati per altri crimini.(Frp)