Decreto Pa: Salvini, 2.100 assunzioni in Forze ordine, promesso, fatto

23 luglio 2021

- "Lo avevamo promesso e lo abbiamo fatto: approvato al Consiglio dei ministri il decreto che porterà 2.100 assunzioni per le Forze dell'ordine. Una scelta di buonsenso che garantirà più sicurezza, garantendo più donne e uomini in divisa nella lotta quotidiana contro violenza e criminalità, in tutto il Paese. Avanti così". Lo scrive su Twitter il vicepremier e leader della Lega, Matteo Salvini. (Rin)