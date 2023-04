Imprese: Enel Perù firma accordo cessione asset a cinese Csgi per 2,9 miliardi dollari (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Si prevede che, complessivamente, l'operazione genererà una riduzione dell’indebitamento netto consolidato del Gruppo di circa 3,1 miliardi di euro nel 2023 e un impatto positivo nel 2023 sull’utile netto del Gruppo reported pari a circa 500 milioni di euro. Non sono invece previsti impatti dell'operazione sui risultati economici ordinari del Gruppo. Il perfezionamento della cessione è soggetto ad alcune condizioni sospensive usuali per questo tipo di operazioni, tra cui l’approvazione della competente autorità in materia di concorrenza in Perù nonché delle competenti autorità cinesi in materia di investimenti diretti esteri (outbound direct investments, ODI). L'operazione è in linea con l'attuale Piano Strategico del Gruppo, che prevede il completamento del riposizionamento di Gruppo nei sei paesi “core”, nello specifico Italia, Spagna, Stati Uniti, Brasile, Cile e Colombia, al fine di potenziare la creazione di valore. Il Gruppo Enel è un operatore energetico leader in Perù dal 2007, attivo nel settore della distribuzione e fornitura di energia elettrica con circa 1,5 milioni di utenti finali a Lima Nord. Il Gruppo è attivo in Perù anche nel settore della produzione di energia elettrica, con oltre 2 GW di capacità installata, di cui quasi la metà da fonti rinnovabili, nonché, con Enel X Global Retail, nel settore della generazione distribuita e dell’efficienza energetica (includendo anche servizi come illuminazione pubblica, demand response e storage) e, con Enel X Way, nel settore della mobilità elettrica. (Rin)