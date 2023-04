Pnrr: Baldino (M5s), faranno presto a dare la colpa ai sindaci dopo averla data a Conte

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il governo Conte "ha avuto il merito di averli portati a casa i 222 miliardi complessivi tra Pnrr e Fondo complementare. I dati forniti dal Forum Ambrosetti sgomberano il campo da ogni dubbio: il 63 per cento dei progetti legati al Piano nazionale di ripresa e resilienza sono stati elaborati dal governo Draghi, il 26 per cento dal governo Meloni e solo l'11 per cento dal governo Conte. Piuttosto che cercare colpevoli, il governo Meloni dovrebbe chiarire le sue priorità per il Paese. Dopo sei mesi di governo parla al Paese di criticità legate ad alcuni progetti, di capacità di spesa della pubblica amministrazione? Il Pnrr doveva essere la priorità di questo governo. Da subito doveva individuare eventuali problemi legati allo stato di avanzamento dei progetti. Invece ci ha parlato di rave, di supremazia della lingua italiana, di made in Italy". Lo ha detto la vicecapogruppo del Movimento cinque stelle alla Camera, Vittoria Baldino, ospite della trasmissione "L'aria che tira", su La7. "Oggi l'Istat segnala il minimo storico raggiunto dal nostro Paese sulla natalità e a proposito di supporto alle famiglie i sindaci denunciano che il ritardo dei progetti Pnrr sugli asili nido è determinato dalle mancanze del ministero dell'istruzione e del merito, incapace di far pervenire nei tempi la convenzione che i sindaci avrebbero dovuto stipulare per aderire al progetto e far partire il bando - ha continuato la parlamentare -. Non va meglio poi con le assunzioni necessarie nella Pubblica amministrazione. Sono insufficienti quelle prospettate oggi dal governo, con ritardo, e fallimentare è stato il piano di reclutamento nella la pubblica amministrazione voluto dall'ex ministro Brunetta, con il silenzio complice della Lega. Piano che abbiamo ampiamente denunciato nelle sue storture fatte da stipendi bassi e contratti a termine che di fatto hanno reso inappetibile per un professionista entrare nella Pubblica amministrazione, con le conseguenze che tutti oggi vediamo". (Rin)