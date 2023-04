Usa-Russia: senatori democratici e repubblicani chiedono rilascio giornalista Gershkovich

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- I leader del Partito democratico e del Partito repubblicano al Senato degli Stati Uniti, rispettivamente Chuck Schumer e Mitch McConnell, condannano fermamente “l’ingiusta detenzione” del giornalista del “Wall Street Journal” Evan Gershkovich da parte della Russia e ne chiedono “l’immediato rilascio”. Lo si legge in una dichiarazione congiunta diramata quest’oggi. Il reporter è stato arrestato la scorsa settimana a Ekaterinburg con l’accusa di spionaggio. Da allora, scrivono Schumer e McConnell, “le autorità russe non hanno prodotto alcuna prova credibile per giustificare le loro accuse inventate”. I due senatori sostengono inoltre che Mosca abbia negato al personale dell’ambasciata statunitense di contattare il giornalista, cosa che “viola i protocolli diplomatici e il diritto internazionale”. (Was)