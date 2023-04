Taiwan: la presidente Tsai atterra a Taipei, "non cederemo alle pressioni della Cina" (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "L'amicizia tra i due popoli è una questione di profonda importanza per il mondo libero" ed è fondamentale al mantenimento della libertà economica, della pace e della stabilità regionali, ha aggiunto il presidente della Camera. Alludendo all'accresciuta assertività della Cina nello Stretto, Tsai si è soffermata sulle "sfide senza precedenti" poste alla democrazia taiwanese. "Ancora una volta ci troviamo in un mondo in cui la democrazia è minacciata. E l'urgenza di mantenere acceso il faro della libertà non può essere sottovalutata", ha dichiarato la presidente di orientamento progressista. Tsai ha riaffermato la determinazione di Taiwan a difendere lo status quo nello Stretto, ringraziando gli esponenti del Congresso per il sostegno sin qui espresso all'isola. "Non siamo isolati e non siamo soli. Uniti siamo più forti", ha evidenziato Tsai. (segue) (Cip)