Taiwan: la presidente Tsai atterra a Taipei, "non cederemo alle pressioni della Cina" (4)

- A seguito del colloquio, il governo della Cina ha sanzionato il think tank statunitense Hudson Institute, la biblioteca presidenziale Ronald Reagan e i responsabili di tali organizzazioni, accusati di avere fornito a Tsai "una passerella per promuovere l'indipendenza dell'isola negli i Stati Uniti". A partire da oggi, 7 aprile, all'Hudson Institute alla biblioteca Ronald Reagan sarà fatto divieto di condurre scambi e attività di cooperazione con le istituzioni cinesi. Le stesse misure saranno applicate anche alla presidente del Consiglio d'amministrazione dell'Hudson Institute, Sara May Stern; al presidente e amministratore delegato dell'istituto, John Walters; all'ex direttore esecutivo della Fondazione Reagan, John Heubusch, e all'ex direttrice amministrativa della biblioteca presidenziale Ronald Reagan Joanne Drake. Tutti saranno sottoposti al congelamento degli asset in Cina e al divieto di richiesta di visto per accedere al Paese. (Cip)