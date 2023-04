Pd: Sereni, per nuova segreteria non si ragiona con bilancino su correnti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "La segretaria sta componendo una squadra che sia capace di interpretare la mozione con cui Elly Schlein ha vinto il congresso, ma anche di rappresentare l'unità e il pluralismo del partito e per questo si è confrontata con molte persone, a partire da Stefano Bonaccini". Lo ha detto a Radio Immagina Marina Sereni, che ha aggiunto: "Il lavoro che ha fatto non è stato certo quello di ragionare con il bilancino sulle correnti". La nuova segreteria, "come è normale per un partito - ha spiegato Sereni - non avrà l'applauso di tutti, ma quel che è certo è che la segretaria Schlein farà lavorare la sua squadra in modo davvero operativo. Ci sono molte aspettative, è una sfida che coinvolge tutti, soprattutto per quel che riguarda un'identità più netta di un Partito democratico che abbia la capacità di tradurre la sua azione in proposte e iniziative politiche, senza dover smussare le posizioni. Su questo c'è una grande apertura di fiducia. Serve però anche un rinnovamento del Partito, che non riguarda solo le facce ma anche il metodo, il modo cioè di rapportarci con i cittadini, gli iscritti gli elettori sul territorio. Non dobbiamo deludere queste aspettative". (Rin)