Berlusconi: Confalonieri e il fratello Paolo arrivati al San Raffaele

21 luglio 2021

- Sono arrivati a pochi minuti di distanza Fedele Confalonieri, presidente di Mediaset e amico di vecchia data di Silvio Berlusconi, e il fratello Paolo, entrambi in visita anche oggi per trovare l’ex premier ricoverato nel reparto di terapia intensiva cardiotoracica. Entrambi hanno lasciato poche parole ai cronisti presenti. “Vengo a vedere come sta e poi vi dico” è stata la dichiarazione di Confalonieri. Mentre Paolo Berlusconi ha aggiunto: “Vediamo come va oggi, siamo sempre fiduciosi”. (Rem)