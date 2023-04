Veneto: Terre alte Marca Trevigiana Città della cultura 2023

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le Terre alte della Marca Trevigiana, composte da un insieme di vari Comuni, fra cui quello capofila è Pieve di Soligo, si sono aggiudicate il titolo di Città veneta della cultura 2023 per la presentazione di un ricco programma di eventi, nel dettaglio 60, dedicati al paesaggio e alla musica. "Mi congratulo con i vincitori del bando per come hanno dimostrato di sapere fare squadra nell'ambito di questa intesa programmatica, dimostrazione che il progetto è sempre più un volano per la promozione e la coesione di immagine del territorio - ha dichiarato Luca Zaia, presidente della regione Veneto -. Il riconoscimento di Città veneta della cultura, infatti, è stato istituito con legge regionale al fine di sostenere e promuovere la valorizzazione e la fruizione del patrimonio culturale materiale e immateriale, la crescita del turismo e degli investimenti nel territorio, la conservazione dell'identità, la creatività, l'innovazione, la crescita economica e sociale del territorio. La scelta della commissione regionale preposta alla valutazione delle candidature e all'assegnazione del titolo - ha concluso Zaia - è caduta su questo gruppo di enti che ha presentato un programma importante, del valore complessivo di circa 970.000 euro a cui, con questa vittoria, la Regione contribuirà con un finanziamento di circa 100.000". (Rev)