Pd: Majorino, in segreteria nazionale su migranti daremo battaglia al governo

- In questi giorni "Elly mi ha chiesto di entrare nella segreteria e io ho accettato con entusiasmo: sono molto emozionato, questa segreteria è tosta e combattiva, l'unità tra di noi è essenziale. Nella segreteria mi occuperò di questioni riguardanti l'immigrazione. Daremo battaglia al governo che su questo deve cambiare". Lo dice a Rai Radio1, ospite di Un Giorno da Pecora, Pierfrancesco Majorino, consigliere regionale in Lombardia e neo membro della segreteria del Partito Democratico. (Com)