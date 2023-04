Trasporti: Trenord, nei giorni del weekend di pasqua una corsa in più da Milano verso il Garda

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Sarà un week end di Pasqua da sold out per le località lombarde. A tal proposito, da sabato 8 a lunedì 10 aprile, Trenord comunica che introdurrà un'ulteriore corsa straordinaria da Milano verso il Garda, dopo il potenziamento del servizio dal 1° aprile che ha visto sulla linea Milano-Brescia-Verona l'aggiunta di 8 corse nei giorni festivi. "Uno sforzo importante - sottolinea l'assessore regionale ai Trasporti e Mobilità Sostenibile, Franco Lucente - messo in campo da Trenord, in vista del notevole flusso di viaggiatori che nel periodo pasquale userà il trasporto pubblico per raggiungere le località di villeggiatura del Garda. Prosegue il programma di potenziamento della flotta di treni messi a disposizione per venire incontro alle esigenze degli utenti". "L'obiettivo - conclude Lucente - è agevolare i passeggeri, nella massima sicurezza grazie a presidi di assistenza nelle principali stazioni, sostenendo il sistema trasportistico lombardo e l'economia del territorio, favorendo il turismo e la frequentazione di località suggestive della nostra Lombardia". La corsa, che circolerà ogni giorno da sabato 8 a lunedì 10 aprile, partirà alle ore 10:25 da Milano Centrale e arriverà a Verona alle ore 12:04. (Com)