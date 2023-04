Trasporti: Fs, a Pasqua chi viaggia sceglie il treno, atteso 15 cento spostamenti in più

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Milioni di italiani sceglieranno il treno durante le prossime festività pasquali e in occasione dei ponti primaverili. Un flusso in crescita del 15 per cento rispetto alla Pasqua dello scorso anno - si legge in una nota - per quanto riguarda la media e lunga percorrenza e il Regionale che testimonia come Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS, sia protagonista nei viaggi di chi sceglie il treno per turismo o per tornare a casa dalla propria famiglia d’origine. Per questo periodo di festività e di ponti sono previsti nuovi collegamenti dedicati e ancora più posti disponibili per chi sceglie di spostarsi in treno. Tra le novità, il ritorno del Frecciarossa notturno tra il Nord Italia e la Calabria, che viaggia di notte con il comfort e i servizi Frecciarossa. Per le festività di primavera, lungo la costa Adriatica, 2 ulteriori Frecciarossa si aggiungeranno ai 30 già disponibili ogni giorno da e per il nord Italia. Tra Milano, Roma e Napoli nelle giornate e nelle fasce orarie a più alta richiesta ci saranno treni Frecciarossa in doppia composizione, ovvero una soluzione che permette di raddoppiare i posti disponibili per i viaggiatori. Incremento di posti anche sulle tratte da Roma per il Sud, nello specifico Puglia e Calabria. Grazie alla capillarità dei collegamenti intermodali sarà possibile raggiungere le città d’arte Matera, Assisi e Perugia con i Freccialink, ovvero il servizio realizzato con autobus di nuova generazione in connessione con i treni Frecce. In alcuni giorni specifici ci saranno corse anche per Pompei e Sorrento. (segue) (Com)