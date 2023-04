Ucraina: forze armate russe, ripresa costruzione di laboratori biologici di Usa nel territorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Gli Stati Uniti hanno ripreso la costruzione di laboratori biologici in Ucraina. E' quanto affermato da Igor Kirillov, capo delle truppe di difesa radioattiva, chimica e biologica delle Forze armate russe. "Nonostante la pausa dovuta all'operazione militare speciale della Russia, le attività nell'ambito del programma statunitense sono ora riprese. I compiti principali in questa fase sono la costruzione di laboratori biologici in Ucraina, così come la formazione dei biologi ucraini", ha detto Kirillov nel corso di una conferenza stampa. Il funzionario ha spiegato che questa conclusione si basa sull'analisi del verbale della riunione svoltasi il 20 ottobre 2022, a cui hanno partecipato gli specialisti statunitensi e ucraini sotto la guida dell'Agenzia per la Riduzione delle Minacce della Difesa (Dtra) degli Stati Uniti . La riunione, secondo Kirillov, era dedicata ai piani per l'attuazione del "programma di riduzione della minaccia biologica" in Ucraina. Inoltre, secondo Mosca, il Pentagono continuerà la ricerca su oggetti biologici in Ucraina e in altri Paesi, perché la comunità internazionale "ha paura di opporsi a Washington". (Rum)