Bosnia: ministro Difesa, entreremo sicuramente nella Nato

- Sicuramente la Bosnia Erzegovina entrerà a far parte della Nato. Lo ha affermato il ministro della Difesa del Paese balcanico, Zukan Helez, ripreso dalla stampa di Sarajevo. Helez ha aggiunto che i politici che non vogliono questa cosa "non potranno bloccare il processo" e che c'è una "ferma intenzione" dentro alla Nato. "L'Alleanza è disposta ad aiutare la Bosnia Erzegovina ad aderirvi il prima possibile. Ai politici che remano contro o che hanno una retorica negativa non verrà chiesto un parere. Possono parlare ma noi stiamo facendo il nostro lavoro e la Bosnia Erzegovina sarà un membro della Nato", ha detto Helez. Il ministro ha aggiunto che il nuovo governo è pronto a rafforzare il settore della difesa e per la prima volta dopo diversi anni il budget per il 2023 prevede un aumento degli stanziamenti per l'esercito. (Seb)