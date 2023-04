India: Covid, ministro Sanità esamina preparazione con rappresentanti governi statali

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il ministro della Sanità dell’India, Mansukh Mandaviya, ha presieduto oggi una riunione con i rappresentanti dei governi statali per esaminare la preparazione nella gestione del Covid-19 e i progressi della vaccinazione. È stato deciso di organizzare nelle giornate del 10 e 11 aprile delle simulazioni nelle infrastrutture ospedaliere. Lo riferisce un comunicato del suo dicastero. Mandaviya ha ribadito l’importanza della collaborazione e la necessità di continuare la strategia in cinque fasi: test, tracciamento, terapia, vaccinazione e misure di precauzione. Nuova Delhi ha raccomandato agli Stati di effettuare un maggior numero di tamponi, aumentando anche la quota dei molecolari. La riunione si è tenuta mentre il Paese sta registrando un aumento dei contagi giornalieri: in media 4.188 nella settimana terminata oggi, con un tasso di positività del 3,02 per cento. Nella settimana terminata il 17 marzo erano 571. Otto stati presentano dieci o più distretti con tassi di positività del dieci per cento. La variante Omicron, con le sue sottovarianti, continua a essere la più diffusa. La copertura vaccinale primaria è superiore al 90 per cento mentre è stato scarsamente somministrato il richiamo supplementare.(Inn)