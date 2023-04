Veneto: nuovo tavolo di confronto su situazione Tessitura Monti di Maserada

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Ennesimo tavolo di confronto per parlare della situazione dell'azienda Tessitura Monti di Maserada, in provincia di Treviso. L'obiettivo dell'incontro, che si è svolto ieri, "comprendere quali sono le iniziative che il curatore ha intenzione di realizzare dal momento che c'è stata la conversione in liquidazione giudiziale dell'amministrazione straordinaria". "Il curatore – si legge in una nota della Regione Veneto - ha specificato che verranno valutate ancora possibili soluzioni industriali che possano consentire l'eventuale recupero in termini produttivi del sito e di parte dei circa 160 lavoratori attualmente in forza presso lo stabilimento". "Abbiamo chiesto alle parti del tavolo – ha raccontato Elena Donazzan, assessore regionale al Lavoro - di poter avere confronti costanti e continui rispetto all'evoluzione della situazione per poter verificare se, effettivamente, emergeranno manifestazioni di interesse concrete che interessino parte dei lavoratori. E, quindi, di intervenire in termini complementari con le politiche attive di ricollocamento sul territorio dei lavoratori che non faranno parte dell'eventuale nuovo perimetro aziendale". Per il 21 aprile è stato fissato un nuovo incontro. (Rev)