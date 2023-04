Lavoro: Carpano (Azione), Gualtieri non ha mai ricevuto dipendenti Roma Metropolitane

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

"Con il suo accurato notiziario internazionale Nova permette a tutti gli operatori dell’informazione di aggiornare continuamente gli orizzonti geopolitici" Roberto Gualtieri

Sindaco di Roma

22 luglio 2021

- Il sindaco di Roma, Roberto Gualtieri, "non ha mai ricevuto i lavoratori di Roma Metropolitane da inizio mandato, il grave assente di questa vicenda è lui". Lo afferma in una nota il consigliere capitolino di Azione, Francesco Carpano. "Lasciare cadere in disgrazia la società del Comune che deve realizzare le metropolitane di Roma vuol dire avere delle priorità politiche completamente sbagliate - spiega -. Il sindaco tiene tanto al rapporto di Roma con Parigi: lì realizzano 200 km di Metro con il progetto Grand Paris express, noi non riusciamo a pagare gli stipendi di chi dovrebbe occuparsene. Roma davvero non meritava questa situazione penosa", conclude. (Com)