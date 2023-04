Speciale difesa: Cina-Giappone, 15mo ciclo di consultazioni marittime in programma a Tokyo il 10 aprile

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Cina e Giappone terranno il 15mo ciclo di consultazioni ad alto livello sugli affari marittimi a Tokyo il 10 aprile prossimo. Lo riferisce il ministero degli Esteri cinese in una nota. L'incontro s'inserisce nel quadro delle persistenti tensioni tra i due Paesi nel Mar Cinese Orientale, dove entrambi nutrono consistenti rivendicazioni. Tre navi della Guardia costiera cinese si sono trattenute in acque territoriali del Giappone nei pressi delle Isole Senkaku, amministrate da Tokyo e rivendicate da Pechino con il nel Mar Cinese Orientale, per ben 80 ore e 36 minuti, all'inizio di aprile. Preoccupazioni per le manovre militari della Cina nell'Indo-Pacifico sono state espresse anche dal ministro degli Esteri giapponese, Yoshimasa Hayashi, durante un lungo colloquio tenuto con l'omologo della Cina, Qin Gang, il 2 aprile scorso. Hayashi ha ribadito l'importanza di una "relazione costruttiva e stabile" tra i due Paesi, che sono grandi potenze e hanno importanti responsabilità per la pace e la prosperità regionale e internazionale, facendo riferimento al vertice dei leader dello scorso novembre. Al tempo stesso si è detto preoccupato per la situazione intorno alle isole Senkaku e per "l'intensificazione delle attività militari della Cina intorno al Giappone", anche attraverso la cooperazione con la Russia. Le parti hanno evidenziato l'importanza della comunicazione e accolto con favore l'imminente ripresa delle consultazioni marittime dopo quattro anni e l'istituzione di una linea diretta tra le autorità di difesa. (Cip)