Russia: fonti stampa, Danone valuta vendita di marchi principali nel Paese, inclusi Alpro e Activia

- La multinazionale francese di prodotti alimentari Danone starebbe valutando la vendita di alcuni dei suoi marchi in Russia, inclusi Alpro, Activia, Actimel e lo stesso Danone. Lo riferisce il quotidiano "Izvestija", citando fonti riservate. Secondo "Izvestija", inoltre, invece dei principali marchi Danone potrebbe usare il nome adatto al mercato russo, come Prostokvashino, oppure una versione cambiata del marchio originale, come Activija invece di Activia. Lo scorso ottobre, la società aveva annunciato l'intenzione di abbandonare l'attività in Russia, trasferendo il controllo della produzione dei prodotti alimentari al nuovo proprietario.(Rum)