Berlusconi: Barelli (FI), anche stamattina ha telefonato ad alcuni dirigenti

Presidente di Forza Italia

21 luglio 2021

- "L'impegno del presidente Silvio Berlusconi è sempre attivo. Infatti, anche stamattina, ha telefonato ad alcuni dirigenti proprio per preparare i lavori del Parlamento nella settimana subito dopo Pasqua. Ci sarà una Convention il 5 e il 6 maggio e contiamo anche sulla sua presenza. Non si parla di Congressi, non si parla di null'altro, se non della salute del nostro presidente che fortunatamente, nelle ultime ore, sta migliorando". Lo ha detto Paolo Barelli, presidente dei deputati di Forza Italia, al Tg3. (Rin)