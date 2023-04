Province: Maiorino (M5s), no a elezione per poltronificio, servono giunte snelle e risorse finanziarie

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "In un articolo pubblicato oggi su un quotidiano e dedicato alla riforma delle Province, il senatore Delrio sottolinea come sia necessario introdurre una squadra di assessori che possa avere con i territori rapporti più stringenti. E' esattamente quanto previsto, oltre ad altre cose, dal disegno di legge del Movimento cinque stelle a mia prima firma. Governo e maggioranza sono determinati invece a ricreare un poltronificio, occupandosi solo di reintrodurre l'elezione diretta delle Province, per piazzare il più alto numero di personale politico. L'intento è risolvere i problemi dei politici e non le mille difficoltà che oggi incontrano i cittadini e le comunità locali per avere i servizi che gli spettano. Addirittura provano a fare il colpo di mano cancellando il ballottaggio per l'elezione dei sindaci nei comuni sopra i 15 mila abitanti. Non servono nuove poltrone, c'è bisogno di dare alle Province l'organizzazione e le risorse finanziarie per garantire i servizi ai cittadini, cosa che in questi anni, dopo la riforma Delrio, non è avvenuta al meglio. La nostra proposta prevede che nelle Province e nelle Città metropolitane vi siano le giunte, composte da un numero limitato di assessori, scelti tra i sindaci dei vari comuni secondo criteri di rappresentanza territoriale, che supportino il lavoro del presidente. Il nostro obiettivo è dare voce ai territori, come chiedono i cittadini. Prevediamo inoltre una delega al governo per definire le risorse finanziarie di Province e Città metropolitane, al fine di individuare il loro fabbisogno e garantire il buon andamento dell'azione amministrativa". Lo dichiara in una nota la senatrice Alessandra Maiorino, capogruppo M5s nella commissione Affari costituzionali di palazzo Madama e vicepresidente del gruppo pentastellato a palazzo Madama. (Com)