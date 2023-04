Afghanistan: Ue "scioccata" da divieto talebano alle donne di lavorare per l’Onu

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Con profondo shock, l'Unione europea ha appreso il 4 aprile che i talebani hanno deciso di vietare alle donne afgane di lavorare per le Nazioni Unite e le sue agenzie, fondi e programmi. Questa decisione segue diversi divieti e precedenti decreti che hanno preso di mira le donne e le ragazze afgane, rafforzando e inasprendo la costante negazione da parte della leadership talebana dei diritti delle donne, compreso il diritto all'istruzione secondaria e superiore, al lavoro e alla libertà di movimento. Questa nuova decisione discriminatoria dei talebani – spiega una nota stampa – aggrava ulteriormente la situazione delle donne e delle ragazze in Afghanistan e costituisce una violazione del diritto internazionale sui diritti umani (compresi i trattati di cui l'Afghanistan è parte), del diritto internazionale umanitario e dei principi umanitari. Questa decisione pone le donne in una posizione sempre più vulnerabile e ha ripercussioni dirette e pericolose per la vita, poiché vietare alle donne di lavorare interrompe la fornitura di aiuti umanitari, bisogni e servizi di base a gran parte dell'intera popolazione afgana, comprese donne, bambini e uomini. Ciò sta accadendo – evidenzia la nota – mentre l'Afghanistan continua ad affrontare una delle peggiori crisi economiche e umanitarie del mondo, con oltre 28 milioni o due terzi della popolazione bisognosa di assistenza umanitaria e milioni di afgani già sull'orlo della carestia. (segue) (Res)