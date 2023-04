Afghanistan: Ue "scioccata" da divieto talebano alle donne di lavorare per l’Onu (2)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- L'Ue aderisce alle Nazioni Unite e ne sostiene fermamente gli sforzi, insieme ad altri partner internazionali e ai numerosi afgani che condannano queste decisioni, invita i talebani a revocare immediatamente tali divieti e a garantire alle donne e alle ragazze un pari accesso all'istruzione e a tutti i servizi sociali, sfera economica e pubblica della vita. L'Ue ribadisce il proprio impegno a mantenere il proprio impegno e a fornire assistenza a beneficio della popolazione afgana, nell'ambito di un approccio basato sui principi. Esortiamo i talebani – prosegue la nota – a consentire alle donne di partecipare in modo equo e significativo alla fornitura di aiuti e servizi, in modo che le donne possano impegnarsi pienamente e attivamente nella società, oltre a rimanere beneficiarie degli aiuti. Il personale femminile non deve essere sostituito. Come affermato dall'Ue nelle conclusioni del Consiglio del 20 marzo 2023, qualora le attività non possano essere proseguite in linea con l'approccio di principio dell'Ue, vale a dire fornire aiuti in modo non discriminatorio, indipendentemente dal genere, il sostegno a tali attività sarà riconsiderato. L'Ue – conclude la nota – invita i talebani a mantenere le loro promesse ea dimostrare la loro capacità di rispettare e tutelare i diritti umani e di fornire servizi di base all'intera popolazione dell'Afghanistan, in linea con le loro precedenti dichiarazioni e promesse. (Res)