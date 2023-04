Scuola: Bandecchi (Ap), bene nuovo piano assunzioni insegnanti

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Bene il piano straordinario di assunzioni per circa 50 mila nuovi insegnanti in Italia. Un annuncio importante di cui il nostro Paese aveva bisogno vista la situazione in cui, da troppo tempo, versa l'istruzione". Lo scrive in una nota il coordinatore nazionale di Alternativa popolare e fondatore dell'Università Niccolò Cusano, Stefano Bandecchi, che aggiunge: "Sono anni che la scuola combatte con la mancanza di insegnanti, tra l'altro pagati meno della media europea. La pandemia ha mostrato, poi, tutte le fragilità del nostro sistema scolastico. È sempre una buona notizia quando si decide di investire nella scuola e nel futuro delle prossime generazioni. Credo quindi si stia andando nella giusta direzione e l'auspicio è che di interventi come questo ce ne siano altri. La scuola merita di avere la massima attenzione, lo meritano i ragazzi e chi ci lavora". (Com)