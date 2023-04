Speciale energia: Città metropolitana Roma, conferenza sindaci approva nuovo regolamento "bonus idrico"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Nella seduta della Conferenza dei sindaci Ato2, presieduta dal vicesindaco della Città metropolitana di Roma, Pierluigi Sanna, si è approvato il nuovo regolamento integrativo del "bonus idrico" 2023. "Abbiamo voluto aumentare la soglia Isee per le agevolazioni sul pagamento delle tariffe idriche portandola a 9.530, allineandoci a quanto stabilito dalla Arera (Autorità regolarizzazione energia rifiuti e ambiente). Considerando il periodo storico difficile – dichiara il vicesindaco Sanna a margine della seduta – molte famiglie saranno alleggerite anche dai costi che riguardano fognature e depurazione. Un passo avanti verso l'aiuto concreto nel combattere i disagi sociali, grazie soprattutto alla straordinaria partecipazione dei Sindaci che erano presenti all'Assise. La Città metropolitana di Roma è tornata ad essere centrale nella risposta ai bisogni dei cittadini che amministriamo e soprattutto vicina alle comunità del nostro territorio". Per tutti gli utenti interessati, le procedure saranno ancora più snelle. Una volta inviata la documentazione on line a partire dalla fine di aprile, non sarà più necessario inoltrare certificazioni, ma basterà accedere direttamente con lo Spid e/o carta d'identità elettronica, rimarrà la possibilità di inviare la domanda in modalità cartacea. (Com)