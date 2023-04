Speciale energia: Mazzoncini (A2A), con aumento auto elettriche servirà 10 per cento elettricità in più nel 2030

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Se nel 2030 ci sarà il 50 per cento di automobili elettriche vendute, che è l'attuale previsione, sarà necessario solo il 10 per cento in più di energia elettrica rispetto a quella attualmente consumata". Lo ha detto Renato Mazzoncini, Amministratore delegato di A2A, rispondendo a margine dell'inaugurazione della prima serie di colonnine City Plug, che si è tenuta a Brescia. Mazzoncini ha anche spiegato di non ritenere "che il collo di bottiglia sarà quello", perché "tutta la discussione circa la necessità di produrre energia e distribuirla sono più che gestibili". L'ad di A2A ha concluso osservando come "è sufficiente mettere insieme il piano industriale di Enel X, Be Charge e il nostro, per vedere che già solo noi tre operatori saremmo in grado di portare i 100 mila punti di ricarica in Italia entro 2030". (Rem)