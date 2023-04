Speciale energia: A2A, inaugurata prima serie colonnine City Plug per ricarica lenta

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le nuove colonnine City Plug a ricarica lenta presentate a Brescia da A2a, il cui design è stato realizzato da Giugiaro Architettura, sono alimentate esclusivamente con energia cento per cento rinnovabile certificata e permettono di gestire il carico di potenza per mantenere stabile la rete e allo stesso tempo di massimizzare il numero di vetture collegate al singolo dispositivo. Si tratta di un nuovo modello con erogazione di energia a bassa tensione fino a 7,4 kW per presa, per consentire a chi non possiede un posto auto privato di connettere la propria vettura elettrica nei pressi dell’abitazione, sfruttando i periodi in cui sarebbe ferma o parcheggiata in strada, e garantiscono all’utente un servizio dai costi contenuti. È quanto emerso dall’inaugurazione della prima serie di colonnine City Plug, che si è tenuta a Brescia. Un novità per lo sviluppo della mobilità elettrica privata nei contesti urbani con una rete di ricarica sempre più capillare e innovativa, accessibile anche ad auto elettriche con batterie di piccole dimensioni e ibride plug-in. Per il segmento e-mobility il Piano strategico di A2A “prevede oltre 280 milioni di euro di investimenti al 2030. Il progetto avviato rappresenta l’ulteriore sviluppo di un percorso che ci porterà a installare 22 mila punti di ricarica in tutta Italia” ha spiegato Renato Mazzoncini, Amministratore Delegato del Gruppo, aggiungendo che “il 95 per cento di chi acquista auto elettrica ha un box in cui caricare, se noi non risolviamo problema di chi non ha un box tutta quella parte di popolazione non andrà sull'elettrico”, per questo motivo delle 22 mila colonnine entro il 2030 “la metà di queste immaginiamo possano essere City Plug”. (Rem)