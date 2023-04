Speciale energia: Cina, Chongqing firma progetti investimento per oltre 30 mld dollari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La municipalità sud-occidentale cinese di Chongqing ha firmato 70 importanti progetti con un valore totale di investimento contrattuale di oltre 208 miliardi di yuan (circa 30 miliardi di dollari) nel primo trimestre di quest'anno, hanno dichiarato le autorità locali.Una cerimonia di firma congiunta si è tenuta nel distretto di Jiulongpo della città. Questi nuovi investimenti saranno distribuiti tra i settori chiave, comprese i veicoli a nuova energia (NEV) intelligenti e collegati in rete, i circuiti integrati, la biomedicina, l'informazione software, nonché l'innovazione scientifica e tecnologica.Oltre il 78% dei progetti prevede accordi del valore di oltre un miliardo di yuan. In particolare, cinque dei progetti firmati riguardano investimenti che superano i 10 miliardi di yuan, secondo il governo del distretto.In futuro, Chongqing dovrebbe costruire ulteriori basi industriali, come quelle per la produzione di batterie elettriche a nuova energia e di prodotti farmaceutici. Sono stati siglati dieci progetti riguardanti NEV intelligenti e collegati in rete, con un investimento contrattuale di circa 31,7 miliardi di yuan, incluso un piano di costruzione per le sedi centrali regionali dell'azienda T3 che fornisce servizi di viaggio, per le sue attività nella Cina occidentale. (Xin)