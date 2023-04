Speciale energia: Grecia-Moldova, viceministro Esteri riceve ministro Energia, focus su cooperazione economica

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Il viceministro degli Esteri della Grecia, Kostas Fragogiannis, ha incontrato ad Atene il ministro dell’Energia della Moldova, Victor Parlicov. Lo ha riferito attraverso un comunicato il ministero degli Esteri greco. Al centro dell’incontro ci sono state le prospettive legate alla cooperazione economica tra i due Paesi, con particolare attenzione ai temi dell’energia e delle fonti rinnovabili. Il prossimo 12 maggio Fragogiannis si recherà in Moldova per partecipare ai lavori del Comitato interministeriale, finalizzato alla promozione della collaborazione tra Tirana e Chisinau in termini economici e tecnologici. (Gra)