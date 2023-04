Speciale energia: Imprese, Eni celebra la partenza della Fpso Firenze verso il giacimento di Baleine nell'Offshore della Costa d'Avorio

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Eni, in partnership con PetroCi, ha celebrato a Dubai la partenza della Fpso Firenze verso il giacimento di Baleine nell'offshore della Costa d'Avorio. All'evento hanno partecipato Mamadou Sangafowa-Coulibaly, ministro delle miniere, del petrolio e dell'energia della Costa d'Avorio, e altri dignitari. La Fpso Firenze consentirà l'avvio della produzione del giacimento di Baleine, che è ad oggi la più grande scoperta di idrocarburi in Costa d'Avorio, con una stima di petrolio in posto di 2,5 miliardi di barili e 3,3 trilioni di piedi cubi di gas associato. Lo sviluppo di Baleine sarà anche il primo progetto africano a emissioni zero (Scope 1 e 2). La Fpso Firenze, che verrà ribattezzata Baleine dopo il suo arrivo in Costa d'Avorio, è stata ristrutturata e potenziata per consentirle di trattare fino a 15.000 bbl/d di petrolio e circa 25 Mcfd/d di gas associato. L'intera produzione di gas sarà consegnata a terra tramite un gasdotto di esportazione di nuova costruzione. L'installazione del sistema di produzione sottomarino e la campagna di completamento del pozzo sono in corso e garantiranno un avvio accelerato della produzione entro giugno 2023. (Com)