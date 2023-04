Sardegna: nuovi voli Volotea per Firenze e Barcellona dall'aeroporto di Cagliari

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Novità all’aeroporto di Cagliari: la compagnia aerea a basso costo Volotea ha inaugurato ieri, giovedì 6 aprile, il nuovo volo esclusivo con destinazione Firenze. Invece, è in calendario per oggi, venerdì 7 aprile, la partenza del primo volo alla volta di Barcellona. Il collegamento esclusivo per il capoluogo fiorentino avrà fino a 4 frequenze a settimana (ogni martedì, giovedì, sabato e domenica) nei periodi di maggiore traffico, con un’offerta di 36.000 posti, pari a più di 230 voli. Invece, il nuovo volo per Barcellona prevederà fino a 3 frequenze nei periodi di maggiore traffico (ogni mercoledì, venerdì e domenica), con un’offerta di oltre 27.000 posti, pari a 170 voli. Con le prossime rotte in partenza il 27 maggio verso Atene e Brindisi, Volotea si attesta come seconda compagnia per numero di mete raggiungibili dallo scalo sardo. Sono 14 le destinazioni collegate da Volotea all’Aeroporto di Cagliari, 7 in Italia (Ancona, Napoli, Torino, Venezia, Verona, Brindisi e Firenze – entrambe Novità 2023), 4 in Francia (Lione, Marsiglia, Nantes e Tolosa), 2 in Spagna (Bilbao e Barcellona – Novità 2023) e 1 in Grecia (Atene – Novità 2023). (segue) (Rsc)