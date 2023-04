I fatti del giorno - Italia (4)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Istat: nel 2022 ancora in calo la popolazione residente - Alla luce dei primi risultati provvisori, la popolazione residente in Italia al primo gennaio 2023 è di 58 milioni e 851mila unità, 179 mila in meno sull’anno precedente, per una riduzione pari al 3 per cento. Prosegue, dunque, la tendenza alla diminuzione della popolazione, ma con un’intensità minore rispetto sia al 2021 (-3,5 per cento), sia soprattutto al 2020 (-6,7 per cento), anni durante i quali gli effetti della pandemia avevano accelerato un processo iniziato già nel 2014. Lo rende noto l'Istat, nel report sugli indicatori demografici nell'anno 2022. Appurato che nel 2022 la popolazione residente presenta una decrescita simile a quella del 2019 (-2,9 per cento), sul piano territoriale si evidenzia un calo demografico importante che interessa il Mezzogiorno (-6,3 per cento). Il Centro (-2,6 per cento) e soprattutto il Nord (-0,9 per cento), che pur presentano un saldo demografico negativo, hanno valori migliori della media nazionale. Sul piano regionale, la popolazione risulta in aumento solo in Trentino-Alto Adige (+1,6 per cento), in Lombardia (+0,8 per cento) e in Emilia-Romagna (+0,4 per cento). Le regioni, invece, in cui si è persa più popolazione sono la Basilicata, il Molise, la Sardegna e la Calabria, tutte con tassi di decrescita più bassi del -7 per cento. (segue) (Rin)