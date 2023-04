I fatti del giorno - Italia (5)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Siccità: Pichetto, decreto imprime svolta a governance settore idrico - "La crisi idrica in atto ha bisogno di interventi forti. Il decreto Siccità imprime una svolta alla governance del settore idrico, con l’istituzione di una cabina di regia dei ministeri competenti e di un commissario straordinario nazionale. Per tanti il dibattito sulla siccità si è ridotto al nome dell’eventuale commissario. Per noi, la priorità è assicurare l’approvvigionamento di acqua per gli ecosistemi, l’idroelettrico, l’agricoltura e le attività produttive". Lo afferma Gilberto Pichetto Fratin, ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica. (Rin)