Colombia: rischio eruzione Nevado del Ruiz, stato di calamità nel comune più vicino

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Le autorità della Colombia hanno dichiarato lo stato di calamità pubblica a Manizales, località esposta al pericolo di eruzione del vulcano Nevado del Ruiz. Il decreto autorizza l'accesso diretto, anche tramite incarico diretto, alle risorse utili a garantire la messa in sicurezza della popolazione. La decisione segue il nuovo allarme lanciato dall'istituto geologico, che ha segnalato oltre 1.700 movimenti tellurici in un solo giorno. Le autorità avevano in precedenza disposto l'evacuazione di venti famiglie più a rischio, che si aggiungono alle oltre circa tremila che da ore vengono smobilitate in tutta la regione, anche grazie alla richiesta avanzata dal presidente della Colombia, Gustavo Petro. (Mec)