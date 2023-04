Italia-Libano: Crosetto, storia, politica e cultura fondamentali per stabilità Mediterraneo allargato

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La storia, politica e cultura del Libano sono fondamentali per stabilità del Mediterraneo allargato. Lo ha dichiarato il ministro della Difesa, Guido Crosetto, durante l’incontro con l’omologo libanese, Maurice Sleem, secondo quanto riferito su Twitter. “Dall’omologo è giunto il sentito apprezzamento per il prezioso contributo della Difesa italiana sia ambito bilaterale Mibil che in Unifil”, ha proseguito il ministro. "L'impegno italiano per il Libano, Paese amico, deve coinvolgere vari settori. Non solo quello della difesa. Contribuiremo a supportare ambiti politico, culturale e cooperazione economica", ha concluso Crosetto.(Res)