Tunisia: il debito estero assorbe l’85 per cento delle entrate dello Stato (2)

- L’aumento del debito estero aggrava dunque la già critica situazione economica della Tunisia. Negli ultimi mesi, uno degli elementi che ha destato maggiore preoccupazione per la situazione economica tunisina è stata la decisione del Fondo monetario internazionale (Fmi) di ritardare l’approvazione finale del maxi-prestito di 1,9 miliardi di euro, inizialmente prevista per il 19 dicembre. Una mossa che rischia di bloccare la catena dei finanziamenti internazionali necessari ad evitare il tracollo finanziario del Paese. Per ammissione della direttrice generale delle risorse e dei saldi presso il ministero delle Finanze, Ibtisam Ben Aljia, la Tunisia dovrebbe mobilitare da prestiti esterni entro fine anno ben 5 miliardi di dinari (1,47 miliardi di euro). E senza la prima tranche dell’Fmi, i creditori potrebbero tirarsi indietro, sia quelli occidentali che gli arabi del Golfo. Ma per il presidente della Repubblica tunisina, Kais Saied, i dettami imposti alla Tunisia dall'Fmi "sono inaccettabili" e rischiano di provocare un ulteriore impoverimento del Paese. Per il presidente tunisino esiste un’alternativa, ovvero “contare su noi stessi”. “La pace civile non è una cosa semplice", ha poi affermato Saied, aggiungendo: "Vogliamo che il mondo rispetti la volontà del popolo tunisino”. (segue) (Tut)