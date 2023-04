Tunisia: il debito estero assorbe l’85 per cento delle entrate dello Stato (3)

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- Lo scorso primo aprile, la ministra degli Esteri francese, Catherine Colonna, aveva chiesto all'omologo tunisino, Nabil Ammar, di chiudere il prima possibile i negoziati per un accordo con l’Fmi. Si era trattato dunque di un “primo contatto positivo tra i ministri” durante il quale era stato ribadito “il sostegno immancabile della Francia al popolo tunisino, soprattutto di fronte all’emergenza economica”, come aveva scritto il dicastero francese in un messaggio su Twitter. Secondo Parigi, tuttavia, la priorità è “la finalizzazione dell’accordo con l’Fmi”. Ammar, da parte sua, aveva garantito la disponibilità a proseguire “il dialogo costruttivo con tutti i partner della Tunisia, per accompagnare le riforme volute dai tunisini dopo l’esperienza dell’ultimo decennio”. Negli ultimi mesi, anche l’Italia, sia singolarmente, sia all’interno dell’Unione europea, si era mobilitata per cercare un modo di far uscire la Tunisia dalla crisi economica. Lo scorso 27 marzo, il commissario europeo per l’Economia, Paolo Gentiloni, aveva avuto un incontro a Tunisi con il presidente tunisino, Kais Saied, incentrato sulla necessità di siglare l’accordo con l’Fmi per sbloccare il prestito. Lo scorso gennaio, inoltre, il ministro degli Esteri dell’Italia, Antonio Tajani, aveva dichiarato che se l’Fmi decide di intervenire, Roma non avrebbe alcun problema a sostenere la Tunisia. (segue) (Tut)