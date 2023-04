Province: Iannone (Fd'I), più che legge Delrio fu legge "delirio"

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- La legge Delrio sulle Province ha creato un danno ai cittadini. Lo sostiene il senatore di Fratelli d’Italia Antonio Iannone che spiega: "Leggere delle convinzioni di Graziano Delrio che afferma di aver salvato le Province è veramente sconcertante. Non c’è un solo amministratore locale, anche del Pd, che non critichi la riforma Delrio per i guasti generati ai territori e un sistema elettorale di secondo livello che è da psichiatria". Secondo l'esponente di Fd'I "le Province sono state rese inutili proprio dalla legge Delrio perché prima non lo erano; Delrio ha reso l’Ente di governo in area vasta come la nebbia di Totò e Peppino a Milano. Infatti - prosegue Iannone - la Provincia c’è ma non si vede. Non è propaganda ripristinarle ma fu propaganda abolirle per finta in nome di un risparmio che non c’è stato. Con la Delrio c’è stato solo il danno per i cittadini con la perdita dei servizi e del voto per scegliere gli amministratori. Insomma Delrio o racconta bugie a sé stesso o non ha nessuna percezione della realtà. La nostra non è propaganda ma dovere di rimediare ai danni che ha causato il Pd”, conclude. (Rin)