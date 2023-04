Decreto Pa: Foti (Fd'I), nuove assunzioni con governo Meloni

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- "Ancora una volta, con i fatti, il governo Meloni pensa agli italiani. Con il decreto legge sulla Pubblica amministrazione subito 3 mila assunzioni, di cui oltre 2.100 riguarderanno l'Arma dei Carabinieri, la Guardia di finanza, i Vigili del fuoco, la Polizia di Stato, le Capitanerie di porto e la Guardia costiera. Si tratta di un segnale concreto per i cittadini e per i servitori dello Stato che ogni giorno assicurano il controllo del territorio. Avanti così per il bene della nazione". Lo dichiara, in una nota, Tommaso Foti, capogruppo di Fratelli d'Italia alla Camera. (Com)