Russia-Usa: Lavrov, non abbiamo mai rifiutato dialogo con Washington

- La Russia non ha mai rifiutato serie proposte di dialogo con gli Stati Uniti. Lo ha detto il ministro degli Esteri russo, Sergej Lavrov, nel corso di una conferenza stampa congiunta con il suo omologo turco, Mevlut Cavusoglu. In precedenza, il rappresentante della Russia presso l'Onu, Vasilij Nebenzya, ha dichiarato di "non escludere" un possibile incontro tra Lavrov e il segretario di Stato di Washington, Antony Blinken, se ci sarà una tale proposta degli Stati Uniti. "La nostra posizione non è cambiata. Siamo pronti a prendere in considerazione qualsiasi suggerimento su una conversazione seria", ha evidenziato Lavrov. (Rum)