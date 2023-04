Imprese: Poste italiane raccontano ai bambini "storie di viaggio" con i francobolli

© Agenzia Nova - Riproduzione riservata

- “Storie in viaggio” è un progetto editoriale dedicato ai bambini che partendo da un francobollo legato a un territorio, recuperano leggende o storie locali, narrate attraverso illustrazioni. Nella collana realizzata da Poste Italiane in collaborazione con Corraini Editore, leader dei libri illustrati per bambini, saranno realizzati una serie di libri illustrati per far conoscere i francobolli ed esplorare l’Italia. Il francobollo fa viaggiare una lettera o una cartolina dal mittente al destinatario, e in pochi centimetri, racchiude una storia, un luogo, un monumento, un personaggio che diventa patrimonio di tutti. Il primo libro realizzato, “Il roseto di Re Laurino”, prende spunto dal francobollo del 2015 dedicato alle Dolomiti e racconta la leggenda locale del Re Laurino e la nascita del fenomeno dell’enrosadira, la tipica colorazione rosa delle cime delle Dolomiti, illustrata dalla giovane designer Giorgia Pallaro, originaria dei luoghi descritti nel racconto. Il secondo, “La rivolta delle arance”, fa riferimento invece al francobollo del 2021 dedicato all’arancia, uno dei prodotti a denominazione protetta, e racconta la leggenda di Violetta e la nascita della famosa Battaglia delle Arance di Ivrea, con le illustrazioni a cura di Laura Simonati. Ogni libro contiene il francobollo da collezione a cui è ispirata la storia. L’edizione è disponibile al prezzo di 10 e 12 euro negli Spazi Filatelia di Milano, Torino e Genova, online sul sito filatelia.poste.it, negli oltre 30 uffici postali con sportello filatelico della provincia di Milano e nelle librerie specializzate. (Com)