Decreto Pa: Zedda (Fd’I), nuove assunzioni per contrastare criminalità

- Le oltre duemila assunzioni nel comparto sicurezza, varate ieri in Consiglio dei ministri, “rappresentano l'ulteriore conferma dell'impegno del governo Meloni in favore dei nostri territori”. Lo ha dichiarato Antonella Zedda, senatore vicepresidente di Fratelli d'Italia a palazzo Madama. “Avere più personale nella Polizia, nella Guardia costiera e nei Vigili del fuoco crea le condizioni per poter contrastare la criminalità, tutelare i confini, garantire la sicurezza delle persone”, ha proseguito. “È un altro punto del programma di Fratelli d'Italia che è stato compiuto", ha concluso. (Rin)